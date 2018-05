Mattarella a Palermo per 70 anni di Corte dei Conti Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà domani, venerdì 11 maggio, a Palermo al convegno promosso per i 70 anni dell'istituzione della Corte dei conti in Sicilia. Il convegno si terrà nella sede della Società siciliana della Storia Patria, a San Domenico. Nel chiostro dell'edificio Mattarella scoprirà una lapide della Storia Patria "a riconoscente memoria dei tanti siciliani che hanno creduto e combattuto per garantire all' Italia unità, libertà e democrazia". Storia Patria ha deciso di celebrare la Costituzione italiana nel 70° anniversario della sua entrata in vigore, riaffermandone i valori pur "nel rispetto delle istanze autonomistiche". "La visita del presidente Mattarella - ha detto il presidente della Società siciliana per la Storia Patria, professor Gianni Puglisi - è l'occasione più significativa per ribadire lo spirito unitario dell'Italia, pur nella prospettiva di una sempre crescente cultura dell'Europa delle Regioni".(ANSA).