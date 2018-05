Scomparvero a Caccamo,arrestato Guzzardo

(ANSA) - PALERMO, 07 MAG - Svolta nelle indagini sui due uomini scomparsi a Caccamo (Pa) all'inizio dello scorso febbraio: i carabinieri hanno trovato e arrestato nelle campagne di Termini Imerese Giovanni Guzzardo. E' accusato dell'omicidio di Santo Alario. I due erano partiti in auto da Capaci, dal bar di Guzzardo e sono spariti nel nulla. Del loro appuntamento nella zona tra Ventimiglia di Sicilia, Ciminna e Caccamo erano rimasti dei video mandati da Alario alla compagna Rosalia Sparacio. Dal 7 febbraio dei due uomini non si sapeva più nulla.

Erano rimasti solo i video inviati col cellulare da Alario alla compagna. Nelle immagini si vedono i due a bordo di una Panda che girano per le strade attorno a Ventimiglia di Sicilia. "Sto andando a sbrigare una cosa e poi ti dico", aveva scritto Alario alla sua compagna. Poi dalle 15.51 il collegamento Whatsapp si interruppe. Da allora i cellulari di Alario e Guzzardo sono rimasti muti.