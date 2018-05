Comuni: Gibellina, Tanino Bonifacio assessore alla Cultura

(ANSA) - PALERMO, 7 MAG - Il critico d'Arte Tanino Bonifacio è stato nominato dal sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, nuovo assessore ai Beni culturali ed artistici, un'importante scelta amministrativa per la gestione culturale di una città che nel panorama nazionale è riconosciuta come "Città dell'arte" per il suo patrimonio monumentale ed artistico.

Per Tanino Bonifacio, critico d'arte, curatore di numerose mostre, autore di saggi critici, per tante edizioni direttore del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa, già vice-sindaco di Santa Margherita di Belice, questa nomina è un ritorno a Gibellina, poiché dal 2000 al 2002 è stato direttore artistico di rassegne culturali organizzate dal comune belicino. "La mia è una scelta fatta su una personalità del mondo della cultura e della storia dell'arte che bene conosce Gibellina e il suo patrimonio - dice il sindaco - sono certo che Tanino Bonifacio darà un prezioso ed importante contributo alla valorizzazione delle risorse artistiche della nostra città".

Bonifacio ha ringraziato il sindaco dicendosi di sentirsi onorato per la carica di assessore alla Cultura di una città come Gibellina "che per la sua storia, per la bellezza delle sue opere d'arte, risulta essere una realtà culturale e identitaria unica al mondo poiché è un vero e proprio 'Museo en plein air". "E' difficile - aggiunge - trovare un'altra città come Gibellina, nata dall'intelligenza e dalla felice intuizione di Ludovico Corrao, che seppur piccola nella dimensione urbanistica è la più importante città italiana per l' arte contemporanea. Mi metterò subito a lavoro con rigore e devozione, un lavoro che sarà programmato con il sindaco, la giunta ed in collaborazione con importanti realtà culturali come la Fondazione Orestiadi e imprenditoriali come 'Destinazione Gibellina'".(ANSA).