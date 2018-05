Morta compagna figlio di Dolci, indagine

(ANSA) - PALERMO, 6 MAG - E' stata aperta un'inchiesta sulla morte della compagna di Cielo Dolci, figlio del sociologo Danilo, deceduta questo pomeriggio a Trappeto (Pa). La donna di origine tedesca di 77 anni stava male da alcuni giorni. Il marito quando l'anziana ha perso conoscenza ha chiesto aiuto ai vicini e l'avrebbe portata fuori casa in via Agrigento. Qui è spirata. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.

Secondo una prima ispezioni sarebbero stati trovati sul corpo alcune lesioni compatibili con le piaghe da decubito. Per fugare ogni dubbio sulle cause naturali della morte il pm di turno ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni all'istituto di medicina legale dell'ospedale Policlinico. Cielo Dolci è il figlio di Danilo morto proprio a Trappeto il 30 dicembre del 1997. E' stato un sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiano. Fu soprannominato il Gandhi della Sicilia.