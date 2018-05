Vietata pubblicità in cover giornali

Non è consentito a nessuno di sfruttare la "capacità diffusiva" del giornale con le cover plastificate "appiccicate", che altro non sono che spazi pubblicitari regolarmente venduti da privati. Lo sancisce la sentenza 2105 del 3 maggio scorso, decisa dalla quinta sezione civile del tribunale di Palermo specializzate in materia di imprese che si è espressa sul contenzioso sorto tra la Società Editrice Sud Spa, che edita la 'Gazzetta del Sud', e la ditta J&M promotion 2000 che produce copertine in pvc, adoperate come veri e propri contenitori pubblicitari, che venivano distribuite gratuitamente nei ritrovi e nei bar cittadini e della provincia, e che in pratica 'incapsulavano' il quotidiano. La Ses Spa ha argomentato, sulla scorta della normativa di riferimento e su quella che tutela il diritto d'autore, uno "sfruttamento dell'opera giornalistica a fini pubblicitari senza il suo consenso". Lo sfruttamento è stato ravvisato "nella vendita di spazi pubblicitari su supporti cartacei inseriti nella copertina in pvc trasparente e nella successiva distribuzione della stessa presso gli esercizi commerciali di Messina e della provincia".