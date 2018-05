Ps Catania sequestra arsenale,un arresto

(ANSA) - CATANIA, 05 MAG - La polizia, nell'ambito di servizi eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura nel rione di Nesima Superiore, ha sequestrato un arsenale di armi, compresa una "penna pistola". L'arsenale è stato trovato in casa di Francesco Giffrida, di 57 anni, che è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine e relativo munizionamento. La polizia ha sequestrato un fucile cal. 12, due rivoltelle, una cal. 38 e una cal. 44, due pistole semiautomatiche, una cal. 9 e una cal. 45, una penna pistola di fattura artigianale cal. 22 e 1.031 munizioni di vario calibro.

L'uomo, che non ha saputo fornire agli agenti spiegazioni sul possesso delle armi sequestrate, è stato arrestato e condotto in carcere.