Palermo, 36% utenti non ha pagato Tari

(ANSA) - PALERMO, 5 MAG - A Palermo su 377.424 utenze il 36% non ha pagato la Tari 2017. Si tratta di 106.372 utenze domestiche (il 33,19%) e di 29.462 utenze non domestiche (il 51,74%). Il dato, seppur critico, segna un'inversione di tendenza rispetto alla Tari 2016, dice il Comune di Palermo.

Diminuisce del 4,27% la morosità delle utenze domestiche e del 15,46% quella delle utenze non domestiche. Il non pagato ammonta al 38,56% (46 milioni di euro) rispetto al 43,63% del 2016 (49 milioni di euro). Sono stati incassati per tutto il 2017 tre milioni di euro in più. Il dato assume maggior rilievo se si tiene conto che fino a settembre il gettito era inferiore allo stesso periodo del 2016 e il il recupero di gettito per il 2017 si è concentrato negli ultimi tre mesi. Inversione di tendenza che sta proseguendo nei primi mesi del 2018.