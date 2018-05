Donna salta fila, botte a dipendente Asp

(ANSA) - TRAPANI, 4 MAG - Una dipendente dell'Asp di Trapani che lavora al Cup di Castelvetrano ieri è stata presa a botte da una donna che aveva saltato la fila. La vittima è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelvetrano, mentre la donna è fuggita.

"Voglio esprimere la solidarietà alla nostra dipendente aggredita al Centro unico prenotazioni di Castelvetrano. Questo personale, sempre in prima linea, e che opera con professionalità e con spirito di servizio, è spesso soggetto a episodi di inciviltà e violenza verbale, sfociati ora anche nella violenza fisica", ha detto il commissario dell'Asp di Trapani, Giovanni Bavetta.

"Il fatto è ancor più grave e ingiustificabile - aggiunge - visto che non si è nemmeno in presenza dell'ansia e della preoccupazione che può cogliere chi si reca in pronto soccorso per i sintomi di una patologia. D'ora in poi sporgerò denuncia, a nome dell'azienda, agli organi competenti".