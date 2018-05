Vino: a Sicilia en primeur in degustazione 500 etichette

(ANSA) - PALERMO, 3 MAG - Torna in scena Sicilia en Primeur, giunta alla sua quindicesima edizione e quest'anno le degustazioni dei vini siciliani avranno come palcoscenico Palermo, all'interno del Museo regionale d'arte contemporanea di Palazzo Belmonte Riso. Un'occasione in più per celebrare il capoluogo siciliano, Capitale della cultura italiana 2018. Oltre a presentare in anteprima i vini della vendemmia appena conclusa, l'evento in programma da lunedì 7 maggio metterà in degustazione oltre 500 vini delle cantine di Assovini Sicilia.

Attraverso tre giorni di enotour i partecipanti avranno inoltre la possibilità di scoprire i luoghi e la cultura che fanno della Sicilia un continente vitivinicolo. Confermata anche quest'anno la partecipazione di cinque Master of Wine internazionali che offriranno approfondimenti su tematiche di settore in cinque masterclass dedicate.

Tra le novità, invece, una sessione di divulgazione scientifica denominata "Sicily wine science show" in cui gruppi di ricercatori selezionati da una commissione presenteranno i loro progetti di studio sulla vitivinicoltura siciliana.

"L'elezione di Palermo a capitale della Cultura 2018 non poteva che spingere la nostra associazione, che per vocazione si impegna a promuovere la cultura della regione, a organizzare qui la nostra storica anteprima - ha commentato Alessio Planeta, presidente di Assovini Sicilia -. Questa edizione di Sicilia en Primeur si inserisce perfettamente nel progetto di valorizzazione delle eccellenze della città e ci permette di contribuire concretamente e a livello internazionale allo sviluppo culturale di Palermo e di tutta la Sicilia, che inevitabilmente trova linfa vitale anche nel suo ricco patrimonio enogastronomico".(ANSA).