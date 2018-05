Sicilia: Musumeci, manovra nata dal confronto

(ANSA) - PALERMO, 3 MAG - "C'è soddisfazione per l'esito di una manovra presentata come un conflitto dagli esiti devastanti e che invece si è sviluppata come un civilissimo confronto tra governo e parlamento. Abbiamo aderito alle richieste dell'opposizione, in Commissione Bilancio come in Aula, perché la manovra diventasse davvero patrimonio di tutti". Lo ha detto il governatore, Nello Musumeci, commentando la Finanziaria approvata dall'Ars lunedì sera. "Questa è una legge degna di considerazione - ha aggiunto - perché risponde alle esigenze alle quali abbiamo improntato la nostra azione: dotare la Regione degli strumenti di pianificazione, dare regole nei settori in cui governa il caos, massima attenzione allo sviluppo e al welfare". "Non c'è stato muro contro muro - ha concluso Musumeci - ma hanno collaborato e sono stati coinvolti tutti i gruppi parlamentari. E' la prima esperienza di questo governo e speriamo si possa presentare un bilancio 2019 entro la fine dell'anno".