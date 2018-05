Cinema: documentario su Monk a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 3 MAG - "Straight No Chaser", uno dei documentari più belli della storia del jazz. diretto da Charlotte Zwerin e dedicato al compositore e pianista americano Thelonious Monk, è riproposto dall'associazione Lumpen in occasione del trentennale della sua realizzazione in versione originale sottotitolata in italiano. La proiezione avverrà il 4 maggio alle 21, a Palermo, al cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, preceduta da una presentazione del regista Franco Maresco e del pianista Salvatore Bonafede.

Buona parte dei materiali filmati di straight No Chaser furono girati, sul finire degli anni Sessanta, dai fratelli Christian e Michael Blackwood, e costituiscono la documentazione più preziosa che si conosca sulla figura di Monk, letteralmente "pedinato" dai due registi in concerti, a casa sua, in sala di registrazione, in viaggio.

"Straight No Chaser l'ho visto almeno una decina di volte - racconta Maresco - Un documentario imperdibile. E' un film che dovrebbero vedere tutti i giovani musicisti".