Anche artisti a Notte bianca della Legalità a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 3 MAG - Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all'appello lanciato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la "Notte bianca della legalità", in programma sabato 5 maggio a Palermo e che si svolgerà in contemporanea nei palazzi di giustizia di Roma, Napoli e Genova, a partire dalle 15. Ficarra e Picone, i Tre Terzi, Andrea Febo, Roberto Lipari, Ivan Fiore, Stefania Petyx: tutti uniti per promuovere nei giovani la cultura della legalità. Oltre 300 studenti saranno accolti al tribunale di Palermo, a partire dalle 15, dai vertici degli uffici giudiziari e investigativi alle autorità civili e militari. Dopo i saluti, all'interno delle aule di Palazzo di giustizia gli studenti degli istituti pilota selezionati dall'Ufficio scolastico regionale si distribuiranno tra i 10 laboratori per discutere con magistrati, esperti delle forze dell'ordine e testimonial d'eccezione di immigrazione, racket, corruzione, cyberbullismo, diritto di informazione e tutela della privacy, ricostruzione della scena del crimine e simulazione di un processo penale.

Poi, a partire dalle 18.30, nel piazzale recintato davanti l'ingresso principale del palazzo di giustizia, gli studenti assisteranno allo spettacolo che si aprirà sulle note di "Denuncialo", nuovo progetto discografico di Andrea Febo, l'autore che ha firmato, tra gli altri, il testo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018 "Non mi avete fatto niente", interpretata da Fabrizio Moro ed Ermal Meta. A seguire sarà la volta del ritmo trascinante dei Tre Terzi, celebre e apprezzata band composta da Claudio Terzo, Ferdinando Moncada, Nicola Liuzzo, Diego Tarantino. "Special guest" de "La notte bianca della legalità" di Palermo saranno Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito alla manifestazione, in una mobilitazione collettiva nel nome dell'impegno. L'ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l'Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici.(ANSA).