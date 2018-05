Teatro: 'Lotta al terrore' al Libero

(ANSA) - PALERMO, 2 MAG - Lotta al terrore di Lucia Franchi e Luca Ricci con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e Gioia Salvatori, andrà in scena al Teatro Libero di Palermo domani alle 21.15 e in replica venerdì alla stessa ora Un attacco terroristico interrompe la quotidianità in un supermercato e la vita in un ufficio comunale. Lo spettacolo è un'ora concitata, una totale unità di tempo e spazio, in cui un impiegato, il segretario comunale e il vicesindaco elaborano numerose e a tratti improbabili strategie per rendersi utili. Tra imprevisti, assurde richieste e tensioni, la scrittura drammaturgica fa luce sull'inadeguatezza con la quale i tre protagonisti reagiscono alla situazione e indaga sulle paure che si celano sotto la nostra attuale e apparente tranquillità, pronte a emergere ogni volta che la minaccia diventa concreta.