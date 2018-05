Maltratta figlie, madre condannata

(ANSA) - PALERMO, 2 MAG - Il gup di Palermo Filippo Lo Presti ha condannato, in abbreviato, a sei anni la giovane madre di due bambine (una di tre anni e l'altra di due) accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti delle figlie. L'imputata, che davanti al giudice ha negato ogni responsabilità, è stata arrestata a luglio scorso. La vicenda venne alla luce quando la bambina più grande arrivò in ospedale per un trauma facciale e la frattura scomposta di entrambi i polsi. Ad accompagnarla al pronto soccorso era stata la nonna, che ospitava abitualmente la nipote. Davanti al giudice, l'imputata ha ribadito quello che aveva detto agli inquirenti e cioè che i traumi della figlia erano dovuti a una caduta accidentale dal triciclo mentre giocava nel cortile di casa, a Partinico. Dopo il primo ricovero, anche la sorella più piccola è stata portata in ospedale per lesioni al capo e morsi.

Il tutore a cui le bambine sono state affidate si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Cinzia Manzella.