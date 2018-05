Itinerario attraverso la Sicilia a dorso di mulo

(ANSA) - PALERMO, 2 MAG - Partendo dalla spiaggia di Punta Secca del commissario Montalbano, in un itinerario a dorso di mulo, alla riscoperta dei tesori nascosti della Sicilia, Mirko Adamo, Giacomo Mancuso e Antonio Madonia, da ieri stanno dando vita all'ottava edizione di Ecomulo. L'iniziativa è promossa dallo stilista palermitano, Federico Bruno Price e si concluderà dopo qualche giorno, tempo necessario per attraversare l'Isola fino a Castel di Tusa e percorrere quasi trecento chilometri con sei muli allevati a Palazzo Adriano.

"Sarà un viaggio senza tempo, scandito solo dai passi ritmici dei muli, compagni fedeli che permettono di assaporare un percorso lento e pieno di meraviglia, attraverso luoghi chiave della Sicilia rurale, come le masserie, le viuzze dei paesi, i panorami bucolici e i prodotti tipici - tiene a precisare l'ideatore di Ecomulo, Federico Bruno Price - quest'anno dedicheremo una attenzione particolare alle vacche modicane così come l'anno scorso abbiamo fatto con quelle cinisare".(ANSA).