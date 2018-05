Ars approva manovra finanziaria

Con un'ora d'anticipo rispetto alla scadenza dell'esercizio provvisorio, ieri sera l'Ars ha approvato la manovra finanziaria, dopo cinque giorni di esame d'aula dei testi di bilancio e legge di stabilità. La maggioranza ha tenuto, nonostante qualche scivolone su un testo che giunto a Palazzo dei Normanni s'era gonfiato in modo spropositato: 35 i voti a favore della finanziaria, 28 i contrari. Di ostruzionismo ce n'è stato davvero poco, il M5s è riuscito a stoppare qualche norma ricorrendo al voto segreto ma la marcia del testo è andata spedita. A mettere il turbo ai lavori è stato il presidente Gianfranco Miccichè con una 'regia' ferma ma non autoritaria, che non è piaciuta, però, ai 5stelle: "Conduzione confusionaria, che ha fatto capire ben poco ai deputati". Indigesto per le opposizioni il blitz della maggioranza, riuscito solo in parte, di piazzare due maxi-emendamenti per cercare di contingentare i tempi, raggruppando una settantina di norme, poi approvati con qualche emendamento dem e pentastellato.