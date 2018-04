Musica: tutto esaurito per Biagio Antonacci ad Acireale

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Dopo il grande successo della prima parte del tour, che ha collezionato ben 12 sold out, e delle due date in Russia, Biagio Antonacci torna sul palco dei principali palasport italiani con il suo "Dediche e manie tour 2018". La tournée partirà con un tutto esaurito il 2 maggio da Acireale (organizzato da Giuseppe Rapisarda Management), città che ha già accolto con entusiasmo ben due date della prima parte del tour, andate anch'esse esaurite in breve tempo, per arrivare poi a Bari, Napoli, Milano, Montichiari (BS), Conegliano (TV) Roma e Bologna per il gran finale di questo viaggio. Oltre ai nuovi brani contenuti in "Dediche e manie", l'album uscito su etichetta Iris distribuito da Sony Music, Biagio ripercorrerà la sua carriera cantando le canzoni più note del suo repertorio che l'hanno portato al successo. Nel frattempo il nuovo singolo "Mio fratello", una storia universale, di una e mille famiglie, è stabile tra i brani più suonati dalle radio.

Il video di "Mio fratello" è un piccolo film con la straordinaria partecipazione di Giuseppe e Rosario Fiorello per la prima volta insieme e per la prima volta ospiti di un videoclip e la regia di Gabriele Muccino, grande regista internazionale che ha tratteggiato con le immagini una storia, trasformando il clip in un corto cinematografico.(ANSA).