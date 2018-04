Incidenti stradali: scontro ambulanza auto a Palermo

Incidente ieri sera a Palermo tra un'ambulanza e un'auto, all'incrocio tra via Nunzio Morello e via Notarbartolo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il mezzo di soccorso stava percorrendo via Notarbartolo a sirene spiegate in direzione di via Libertà quando si è scontrato con una Lancia Musa. Dopo un paio di "carambole" l'ambulanza è finita su un fianco poggiandosi su una Audi station wagon. Il ferito a bordo dell'ambulanza è stato trasportato in ospedale con un'altra ambulanza. Sia il conducente del mezzo di soccorso, che la donna alla guida della Musa sono rimasti illesi ma sotto shock.