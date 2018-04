Comuni: Palermo,nuovo piano per infanzia

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - Apertura di due Centri genitori-bambini, l'istituzione di 3 nuove sezioni primavera completamente gratuite per i bambini tra i 24 e i 36 mesi, 6 spazi gioco pomeridiani, uno spazio gioco con turno mattutino e pomeridiano e 2 nuove strutture accreditate per ridurre al minimo le liste d'attesa degli asili nido. È quanto prevede il piano per l'infanzia dell'assessorato alla Scuola di Palermo presentato in una conferenza stampa a villa Niscemi dal sindaco Leoluca Orlando, dall'assessore alla Scuola Giovanna Marano e dalla presidente del Gruppo nazionale Nidi e infanzia, Nice Terzi. Il piano sarà ufficialmente illustrato nel corso del convegno nazionale "Narrare le Infanzie. Differenze, diversità, diritti/doveri" che si terrà dall'11 al 13 maggio a Palermo. Il nuovo piano permetterà di dare risposte a 285 nuovi bambini fino a 3 anni. Complessivamente il Comune accoglierà nelle sue strutture 1330 bambini fino a 3 anni e 1040 nelle classi della scuola dell'infanzia dedicata ai bambini tra i 3 e 6 anni.