Boom turisti alle Eolie

(ANSA) - STROMBOLI (MESSINA) 30 APR - Folla di turisti sullo Stromboli, il cratere più esplosivo delle Eolie. Negli ultimi giorni anche per l'attività intensa del vulcano, sono stati almeno 5 mila i vacanzieri che con l'ausilio delle guide hanno scalato la montagna per seguire da vicino l'esplosione. Tra gli stranieri massiccia la partecipazione di francesi. Per il Ponte del primo Maggio alle Eolie si registra una vera e propria invasione di turisti che hanno potuto raggiungere le sette isole anche grazie alle corse straordinarie degli aliscafi della Liberty Lines che la Regione, su richiesta delle amministrazioni comunali eoliane ha autorizzato. Anche le navi che collegano l'arcipelago con Milazzo hanno viaggiato a pieno carico. Secondo gli operatori sarà una stagione da record.