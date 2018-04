Operai occupano Municipio Termini Imerese

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - "Il silenzio del governo nazionale, garante dell'accordo tra Invitalia e Blutec, non è giustificabile. Per questo abbiamo deciso di occupare il Comune di Termini Imerese. Vogliamo risposte concrete per i mille lavoratori e per il rilancio del sito. E chiediamo subito la convocazione al Mise". Lo dicono Fiom, Fim e Uilm Palermo annunciando l'occupazione da parte degli oeprai del Municipio.

"Sono già trascorsi - aggiungono - venti giorni da quando Invitalia ha avviato le procedure per ottenere da Blutec la restituzione di venti milioni, una quota dei finanziamenti pubblici destinati alla ripresa produttiva dello stabilimento ex Fiat. Ma nulla è cambiato. Senza risposte continueremo con azioni di protesta".

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dice che "il governo regionale sta già seguendo la vicenda. Insieme all'assessore alle Attività produttive ho incontrato i vertici dell'azienda di Termini Imerese. Dopo approvazione di Finanziaria e Bilancio chiederemo un incontro al Mise".