Tennis: Cecchinato vince orneo Budapest

(ANSA) - BUDAPEST, 29 APR - Marco Cecchinato ha completato una settimana da sogno: è lui il campione del "Gazprom Hungarian Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro disputato sui campi in terra rossa di Budapest, dove il siciliano ha centrato il primo titolo in carriera nel circuito maggiore. Il 25enne di Palermo, numero 92 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come 'lucky loser', dopo aver fatto suo in semifinale il derby tricolore con Andreas Seppi, ottava testa di serie, ha completato il suo percorso netto superando per 7-5 6-4, in un'ora e 48 minuti, l'australiano John Millman, n. 94 del mondo e anche lui alla prima finale Atp in carriera. Il 28enne di Brisbane, infatti, che al secondo turno aveva già sgambettato il francese Lucas Pouille, n.14 del ranking e testa di serie numero 1 (oltre che campione in carica), nella prosecuzione della seconda semifinale, interrotta per oscurità ieri sera su una situazione di un set pari, aveva superato per 2-6 7-6 7-6 lo sloveno Aljaz Bedene.