Musumeci, manovra? Andiamo a gonfie vele

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - "Stiamo andando a gonfie vele sono molto soddisfatto. Non me lo aspettavo, un governo senza maggioranza che riesce a fare approvare tutte queste norme è un successone". Così il presidente della Regione Nello Musumeci parlando con i cronisti in una pausa dei lavori parlamentari sulla manovra finanziaria dopo l'approvazione di alcuni articoli e la prosecuzione dell'esame in aula.