Miccichè,Ars risparmierà 9 mln in 5 anni

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - "Con questo taglio l'Assemblea regionale risparmierà circa 1 milione 800 mila euro l'anno, per un totale di 9 milioni in questa legislatura". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichà commenta l'approvazione di un emendamento alla finanziaria che prevede la salvaguardia dei cosiddetti stabilizzati dei gruppi parlamentari e taglia da 58.571 euro a 38.071 euro la somma prevista da una normativa statale da destinare ai collaboratori esterni dei singoli deputati. "L'emendamento, firmato da tutti i capigruppo, prevede l'eliminazione dei contratti 'D6' e concretizza - si legge in una nota - quello che era stato l'impegno del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che ha sempre sostenuto che 'non sarebbe stato moralmente accettabile, 'licenziare' i cosiddetti stabilizzati', collaboratori che svolgono l'attività di supporto parlamentare in alcuni casi da oltre vent'anni".