Sicilia: sì a bilancio,ora esame manovra

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - L'Ars ha approvato il bilancio della Regione, il voto finale arriverà al termine dell'esame della manovra finanziaria all'esame dell'aula, composta da una novantina di articoli, ai quali sono stati presentati circa 1.300 emendamenti. Stamattina è stato anche approvato il bilancio interno dell'Ars, a carico delle casse della Regione, per il 2018: sarà di 139 milioni di euro, circa 4 milioni in meno rispetto allo scorso anno. La modifica del regolamento interno per l'allargamento del Consiglio di presidenza, che era all'ordine del giorno, è stato rinviato a un momento successivo.