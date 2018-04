Festa fragola di Cassibile a Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Siracusa dedica una festa alla fragola di Cassibile. L'appuntamento è all'ippodromo del Mediterraneo da domani all'1 maggio. Sono attesi 80.000 visitatori. Circa 80 gli stand espositivi, con artigiani, commercianti e produttori, provenienti da tutta la Sicilia, che promuovono i propri prodotti e la propria attività. In contemporanea si svolgeranno le competizioni ippiche tra le quali, il primo maggio, il premio Città di Siracusa. La "regina" della festa è, però, la fragola che sarà presentata in diverse proposte culinarie e enogastronomiche. Al pubblico sarà offerta una fetta della gigante torta alla fragola da 600 chili che sarà preparata per l'occasione. (ANSA).