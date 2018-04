Ricattò Mattera, 1 anno e più in appello

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Lieve sconto di pena in secondo grado per Antony Repici, il giovane originario di Messina che per riuscire a chattare con la showgirl Justine Mattera e con la scrittrice di romanzi erotici Irene Cao si sarebbe spacciato per il pornodivo Franco Trentalance e per il ciclista veneto Filippo Pozzato. Oggi infatti la quarta Corte d'appello di Milano ha condannato il 28enne a 1 anno e 2 mesi di carcere, ritoccando al ribasso di 6 mesi rispetto quanto aveva inflitto il Tribunale lo scorso settembre. I giudici hanno confermato anche i risarcimenti: 8 mila euro per Trentalance, 6 mila per Cao, 4 mila euro per Pozzato e la provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro per Justine Mattera. Per lei il danno totale sarà liquidato in sede civile. "Voglio ripetere il mio consiglio a tutti: denunciate subito - ha detto la showgirl - quando ci si trova vittime di violenze così odiose".