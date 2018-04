PresenteFuturo festival, 12 spettacoli

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Si svolgerà al teatro Libero di Palermo, diretto da Luca Mazzone, il festival "PresenteFuturo", festival internazionale di arti performative che da giovedì 17 a sabato 19 maggio torna per la sua 13ma edizione. Gli spettacoli in concorso per aggiudicarsi uno dei cinque premi sono 12, più uno fuori concorso, di cui uno sarà il progetto vincitore del Minimo Teatro Festival del Teatro Patafisico e 11 sono creazioni selezionate tra oltre cento proposte arrivati da diversi Paesi: le compagnie che quest'anno sono in maggioranza vicine alla danza e al circo contemporaneo affrontano differenti temi con differenti linguaggi.

L'obiettivo del Festival è infatti quello di indurre alla contaminazione attraverso la collaborazione internazionale: oltre al rapporto con il Be Festival di Birmingham quest'anno "PresenteFuturo" è in collaborazione con il Fitt di Tarragona in Spagna, con il teatro San Materno di Ascona in Svizzera e con il dipartimento di Arte e spettacolo dell'università La Sapienza di Roma.