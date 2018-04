Musica:Paolo Vicari 6et ricorda Art Blakey e Jazz Messengers

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Jazz di elevato spessore al Blue Brass del ridotto dello Spasimo per il concerto di Paolo Vicari 6et - Remembering Art Blakey and The Jazz Messengers, che si terrà venerdì 27 aprile alle ore 21.30 nello storico Jazz Club palermitano. La formazione è composta da noti musicisti professionisti della scena jazz regionale: Paolo Vicari - Batteria, Giacomo Tantillo - Tromba, Francesco Patti - Sax Tenore, Salvatore Nania - Trombone, Valerio Rizzo - Pianoforte, Stefano India - Contrabbasso. Verso la metà degli anni Cinquanta il Bop aveva ormai raggiunto la sua piena maturità. I suoi elementi melodici, armonici e ritmici, che all'inizio erano stati il frutto di una serie di sperimentazioni, avevano trovato delle regole definitive su cui modellarsi. Su questo sfondo, un gruppo di musicisti che faceva capo al pianista Horace Silver e al batterista Art Blakey, iniziò a elaborare un nuovo linguaggio, un idioma più robusto e schematico del bebop, su cui pure era basato, al quale fu attribuito l'appellativo di "Hard Bop".

Nacquerò così i "Jazz Messengers". Con questo progetto il giovane batterista ennese Paolo Vicari rende omaggio al celebre compositore americano, bandleader ed icona dell'Hard-Bop e alla sua storica formazione: "The Jazz Messengers", fucina di giovani talenti divenuti musicisti di fama internazionale: Lee Morgan, Benny Golson, Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Bobby Timmons, Curtis Fuller, Cedar Walton, Chuck Mangione, Keith Jarrett, Woody Shaw, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Terence Blanchard, Bobby Watson e Mulgrew Miller, solo per citarne alcuni. (ANSA).