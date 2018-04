Ciclismo: al via edizione 2018 del Giro di Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Il Giro della Sicilia in bicicletta alla scoperta del territorio in 5 tappe è questo lo scopo della manifestazione "Giro di Sicilia 2018" - un Mare di Montagne che inizierà il 27 aprile per concludersi il 3 maggio. Il Giro di Sicilia è la prima ciclo sportiva a tappe della Sicilia ed è una manifestazione organizzata dal GS Mediterraneo sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Nelle varie tappe si alternano tratti cicloturistici alternati e cronometrati. L'obiettivo del Giro è quello di far conoscere attraverso il ciclo turismo aree di pregio naturalistico della Sicilia con le relative eccellenze delle produzioni agroalimentari ed artigianali e, nel contempo, assicurare ai partecipanti l'aspetto agonistico che verrà svolto in piena sicurezza attraverso prove cronometrate in salita. Il territorio che verrà attraversato, in questa prima edizione, è costituito dal Parco Naturalistico dei Nebrodi e dal Parco Naturalistico delle Madonie. Le tappe partiranno e termineranno dal Pollina Resort (PA) che sarà la base logistica e alberghiera dell'edizione 2018. Ogni anno il Giro si focalizzerà su un territorio, quest'anno quello madonita e dei nebrodi, in modo tale che nell'arco di un quadriennio si possa far conoscere ai tanti appassionati l'intera Sicilia.(ANSA).