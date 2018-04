Auto precipita in scarpata, 3 morti

(ANSA) - SIRACUSA, 25 APR - E' di tre morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'autovettura con a bordo quattro persone per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo dentro una scarpata.Una ragazza è stata sbalzata via dall'auto, e immediatamente soccorsa si trova adesso ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. I corpi degli altri tre sono rimasti incastrati nell'auto ed i vigili del fuoco stanno cercando di estrarli dal mezzo. Sul posto anche il medico legale per una prima ispezione dei cadaveri.