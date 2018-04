Orlando, Pd accetti confronto con M5s

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - "È ormai evidente: quello che una volta era il centrodestra italiano di ispirazione certamente conservatrice ma in qualche modo legata alla tradizione popolare europea, è oggi una destra in assoluta sintonia politica e culturale con i movimenti dell'estremismo xenofobo e nazionalista di altri paesi europei; all'interno di questa destra è del tutto marginale il ruolo politico e culturale di chi si richiama ai valori popolari''. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando del Pd. ''Di fronte - aggiunge - a questo quadro politico preoccupante, il Pd ha paradossalmente una opportunità: tornare al buon vecchio 'prima i programmi e poi le persone'. Ha questa possibilità, accettando un confronto aperto con il Movimento 5 Stelle, che ha la legittimazione popolare per voler governare ma che deve dimostrare di volerlo fare in modo costruttivo".