Musica: Emma fa tappa in Sicilia con "Essere qui Tour"

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Dopo i due concerti di Tokyo e il live esclusivo a Las Vegas in occasione della Billboard Latin Music Week, Emma tornerà in Italia per preparare gli appuntamenti di "Essere qui Tour". La nuova tournée di Emma (prodotta e organizzata da F&P Group) arriverà nei principali palazzetti dello sport d'Italia, a partire dal 16 maggio. In Sicilia prevista un'unica data, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, il 26 maggio al Pal'Art Hotel di Acireale.

"Essere qui tour" porterà nei Palasport italiani le nuove hits di "Essere qui", il sesto album di inediti di Emma, prodotto insieme a Luca Mattioni. Il disco è stato suonato da grandi musicisti come Paul Turner, Enrico "Ninja" Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat e mixato e registrato presso le Officine Meccaniche di Milano da Matt Howe. Inoltre autori di notevole personalità come Davide Petrella, Davide Simonetta, Gianni Pollex e Federica Abbate hanno per la prima volta lavorato insieme ad Emma, aggiungendosi a quelli che l'hanno accompagnata in tutti questi anni di carriera: Roberto Casalino, Roberto Angelini, Giuliano Sangiorgi, Dario Faini e Nicco Verrienti fino ad Amara, Giovanni Caccamo, Giulia Anania, Alessandra "Naskà" Merola, Gigi Canu, Alessandra Flora e Fabio Gargiulo. Emma è anche autrice della canzone "Sorrido lo stesso". I biglietti per il concerto del Pal'Art Hotel di Acireale sono in vendita su ticketone e nel circuito di prevendite abituali. (ANSA).