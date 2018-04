Ludopatia: investe auto Cc per arresto

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Ossessionato dal gioco d'azzardo ha tentato di finire in carcere pur di smettere, distruggendo le auto private di due carabinieri. I militari lo hanno arrestato, ma dopo la convalida del provvedimento da parte giudice è stato però rimesso in libertà. Protagonista della vicenda è un disoccupato di 48 anni, nato in Germania ma residente a Monreale. L'uomo a bordo di una Ford Ka si è schiantato contro le auto dei militari che erano parcheggiate davanti alla stazione dei carabinieri di Grisì. Nel corso dell'udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Palermo il disoccupato ha raccontato di essere un giocatore compulsivo ed ha aggiunto di sperare con l'arresto di potere uscire da quel tunnel che gli ha procurato negli ultimi cinque anni perdite per circa 200 mila euro. Le immagini del servizio di sorveglianza installate nella zona della stazione hanno confermato il danneggiamento volontario. Il giudice ha convalidato il provvedimento di arresto rimettendo però in libertà l'indagato.