Fai: 25 aprile e 1 maggio visita giardino della Kolimbethra

(ANSA) - PALERMO, 23 APR - Per le Feste della Liberazione, mercoledì 25 aprile, e del Lavoro, martedì Primo Maggio 2018, il FAI - Fondo Ambiente Italiano propone una passeggiata nella splendida Valle dei Templi di Agrigento, fino a scoprire la bellezza e la ricchezza del Giardino della Kolymbethra, un angolo di paradiso tra i Beni della Fondazione, dove agrumi, mandorli e olivi secolari fioriscono generosi da una terra celebre per la sua fertilità. Oltre a conoscere l'antico agrumeto, si potranno visitare le antiche sorgenti di Akragas - città fondata dai Greci nel VI secolo a.C. e di cui il giardino era parte - e scoprire uno degli Acquedotti Feaci, l'Ipogeo Kolymbethra-Porta Quinta, che si percorrerà sotto la guida di esperti speleologi. Poco distante dal giardino, si raggiungerà il Tempio di Vulcano per godere di una veduta dell'intera Valle dei Templi. Per pranzo gli ospiti potranno prenotare un cestino da picnic oppure una piccola area attrezzata tra gli aranci, dove ritrovarsi con gli amici o con la famiglia e gustare i cibi preparati in casa. L'iniziativa è in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Giorni e orari: mercoledì 25 aprile, martedì Primo Maggio 2018, dalle ore 9.30 alle 17.30. (ANSA).