Beatrice di Borbone a Ficuzza

A 10 giorni dalla visita a Palermo e Monreale col fratello Carlo la principessa Beatrice di Borbone delle due Sicilie è tornata per una visita nella borgata corleonese di Ficuzza e alla chiesa della Magione. ''Ritornare in questo splendido luogo - ha detto la principessa - che fu realizzato dai miei avi mi riempie di gioia. Vorrei far conoscere di più e rianimare la real casina di caccia di Ficuzza e il suo bosco, polmone naturale della provincia di Palermo, in Italia e all'estero. Tramite un mio progetto dove si lega passato e futuro con le tecnologie innovative di oggi reinventare la scoperta dei luoghi di questo verde angolo di paradiso. Solo così può dare non soltanto incremento lavorativo ma una visibilità internazionale e reale su questo antico sito''.

Beatrice di Borbone sta lavorando a un progetto che colleghi tutti siti legati ai Borbone in Sicilia. Nel suo giro palermitano la principessa era accompagnata dai cavalieri Antonio Di Janni e Giulio Pillitteri.