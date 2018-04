A Palermo 80 mila visitatori per 'La via dei librai'

(ANSA) - PALERMO, 23 APR - A Palermo la III edizione de "La via dei librai - La Città che legge", secondo gli organizzatori ha avuto 80 mila visitatori. Organizzata dall'associazione Cassaro Alto, si è tenuta lungo corso Vittorio Emanuele - nel tratto compreso dai Quattro Canti alla cattedrale - a partire da sabato scorso. Coinvolti le biblioteche regionale e comunale, Palazzo Belmonte Riso, Palazzo Abatellis. Rispetto alla scorsa edizione, per librai ed editori l'incremento delle vendite è stato del 20%.

"E' il giorno dei bilanci e dei ringraziamenti - dicono gli organizzatori Giovanna Analdi, presidente di Cassaro Alto; Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi del comitato scientifico - e siamo particolarmente contenti dell'ampia risposta della città ai numerosi appuntamenti del programma. Il percorso dell'associazione per la valorizzazione del libro e la promozione della lettura proseguirà per tutto l'anno con le botteghe letterarie ospitate dalle librerie associate". (ANSA).