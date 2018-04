Fisco:a Montevago baratto amministrativo

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - Chi non è in grado pagare le imposte comunali può saldare il proprio debito con lavori socialmente utili. Si chiama baratto amministrativo ed è stato introdotto dal comune di Montevago (Ag), poco più di tremila abitanti, con una modifica al regolamento. Le agevolazioni fiscali in termini di riduzioni o esenzioni riguardano la Tari e la Tasi. Gli interventi che i cittadini, associazioni o enti senza scopo di lucro potranno realizzare in cambio delle agevolazioni previste sono la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, delle strade comunali, piazze, marciapiedi e locali comunali. Il limite individuale annuo massimo di agevolazioni tributarie riconoscibili per il contribuente che realizza il baratto amministrativo è fissato in 480 euro.

"Uno strumento utile che stiamo adottando - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - per andare incontro ai cittadini che hanno difficoltà a pagare tasse e tributi locali".