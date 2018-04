Musica: Tom Harrell in concerto a Palermo per il Brass

(ANSA) - PALERMO, 19 APR - La critica internazionale è concorde nel definire un "genio" Tom Harrell. Venerdì 20 aprile, in prima nazionale per Palermo Capitale Italiana della Cultura, Tom Harrell Quartet in concerto, con doppio spettacolo alle ore 20.30 e 22.15, al Real Teatro Santa Cecilia, per la stagione del Brass group. Sul palco con lui, Danny Grissett al pianoforte, Ugonna Okegwo al contrabbasso, Adam Cruz alla batteria. Che lo si valuti come eccelso strumentista oppure come prolifico e sempre squisito compositore, che lo si apprezzi come il più brillante esponente del moderno post-bop o come raffinato interprete di pagine di Debussy e Ravel declinate in jazz o, ancora, come finissimo evocatore di atmosfere brasiliane e latine, Tom Harrell ha scritto il suo nome nell'albo d'oro dei giganti del jazz di quest'ultimo mezzo secolo. A farlo conoscere al pubblico siciliano fu, a metà degli anni Ottanta, proprio il Brass Group che da allora lo ha ospitato più volte nei propri cartelloni. Chi ha avuto il privilegio di assistere ai suoi concerti non ha certo dimenticato l'emozione suscitata dalle sue note. E' proprio attraverso la sua tromba e la sua musica che l'artista dell'Illinois, oggi prossimo ai 72 anni, ha saputo conquistare una dimensione artistica che oggi lo pone tra i grandi del jazz e dello strumento. Tra le sue prestigiose collaborazioni figurano quelle iniziali con giganti quali Stan Kenton, Woody Herman, Horace Silver, Bill Evans, Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Gerry Mulligan, Charlie Haden e quelle successive con Phil Woods negli anni Ottanta. Joe Lovano, tra i più autorevoli tenorsassofonisti della scena contemporanea, afferma che "Tom non suona solo le note giuste: lui "diventa" ogni nota che suona". Inoltre, Harrell è artista unico anche per la peculiare visuale pittorica delle sue interpretazioni.

Harrell dal canto suo si limita a dire: "immagino la mia musica come un gioco di colori con un loro movimento cadenzato. Mi piace creare bellezza e trasportare gli ascoltatori verso la gioia ed il piacere della miscellanea dei vari colori e sfumature". (ANSA).