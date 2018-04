Cuoco rapina con abiti lavoro, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 19 APR - Il 19 marzo va a rapinare un supermercato a Capo Mulini indossando gli abiti da lavoro quelli da cuoco. Un elemento che, oltre alla visione delle riprese di diversi sistemi di videsorveglianza, ha permesso ai carabinieri della compagnia di Acireale di identificare lui e la sua complice. L' uomo, D. M., di 37 anni, pregiudicato, e la donna, V. L., di 57, incensurata, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania. L'uomo aveva fatto irruzione nel supermercato minacciando con un coltello da cucina il cassiere, facendosi consegnare circa400 euro. La donna attendeva il complice in auto, per la fuga. Il cuoco è stato identificato anche come l'autore di un'altra rapina, commessa a Catania a maggio del 2017: aggredì nella centralissima Piazza San Domenico, un cittadino, al quale strappò portafogli e cellulare. Il 37enne è stato condotto in carcere, la donna posta agli arresti domiciliari. (ANSA).