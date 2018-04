A Mondello meno cabine e più servizi

(ANSA) - PALERMO, 19 APR - Quasi 100 cabine in meno rispetto al 2017, postazioni per disabili, aree fitness, animazione serale e possibili novità su viabilità e parcheggi. Sono le novità principali della nuova stagione balneare della ditta italo-belga che gestisce gli arenili di Mondello. A illustrare le novità è stato il nuovo presidente e amministratore delegato della società Giovanni Tomasello.

Saranno quattro i lidi che accoglieranno i bagnanti in questa estate 2018. Da giugno a settembre saranno aperti al pubblico un ristorante e un bar all'interno del giardino del Palace Hotel, con accesso dal lungomare. Davanti allo stabilimento, invece, saranno organizzati spettacoli con musicisti e animatori.

Spazio anche allo sport, con un lido "tematico", con una palestra a cielo aperto in cui sarà possibile fare beach volley, beach soccer. In tutti e quattro i lidi saranno incrementate rispetto allo scorso anno le sedie per i portatori di handicap e gli stabilimenti saranno dotati di pedane per il passaggio in carrozzina. (ANSA).