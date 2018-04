Salvini a Di Maio, fai passo di lato

(ANSA) - CATANIA, 18 APR - "Il prossimo giornalista chieda a Luigi Di Maio 'senti ma tu sei disponibile come ha fatto Matteo Salvini a fare una passo a lato, pur di far partire il governo?'. Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un incontro con la stampa a Catania.