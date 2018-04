Poesia: Porta Libeccio, soffia un vento lirico in quei versi

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - "Non c'è tempo per odiare voglio sentire il mare, il bene colare dalle fessure del mio corpo e che guardarti negli occhi sia comprenderti in un abbraccio e centrarsi in una comunione". E' uno dei versi di una poesia scritta dalla palermitana Emanuela Rizzuto, 22 anni, pubblicata nella raccolta "Porta libeccio", (CartaCanta editore collana I passatori 10 euro. 54 pagine), un poemetto costituito da liriche e prose poetiche e diviso in tre sezioni: Ricordo le prime pietre, Innalzo i muri, Immagino le cupole. "Narra la crescita personale di un 'Io' che accoglie tutte le pietre del suo cammino e decide di farne non pesi, ma mattoni utili per costruire", dice l'autrice. "E' percorso personalissimo di formazione - scrive Davide Rondoni nella quarta di copertina - una scoperta esistenziale nel corpo vivo dell'esperienza di una ragazza che attraversa, in modo emblematico, grazie alla voce di un'arte poetica già sicura per un esordio, i passaggi fondamentali di distacco e di riappropriazione del senso della tradizione e degli affetti primari". "È, dunque, - prosegue - un percorso di formazione e costruzione: 'Vivere significa costruire cattedrali' è scritto in una prosa poetica. Ed è una cattedrale, incompleta ma in continua costruzione, che la protagonista riesce a vedere alla fine del libro, posizionandosi davanti alla porta. Ciò che le ha permesso di condurre avanti la sua opera è stato il credere nella possibilità racchiusa in ogni inizio. Anche lei, infatti, come tutti, ha attraversato porte, ogni giorno, fino ad accorgersene, fino a credere nella possibilità dai risvolti imprevedibili come quelli di un libeccio. E, nonostante questo, ha voluto ugualmente iniziare, costruire". Rizzuto studia Lettere classiche presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Dal 2015 collabora con il centro di poesia contemporanea dell'Università emiliana e nello stesso anno arriva tra i finalisti del concorso Certamen. Nel 2017 vince il premio nazionale Elena Violani Landi per la sezione "poesia inedita". Collabora con la rivista Midnight. Oltre che di poesia, si interessa di fotografia e di cinema. Tra le righe delle sue poesie traspare è un inno alla vita. Scrive: "E sentirmi esistere in questa tristezza immensa a forma di cose nella corsa che mi porta al bene nel vedere bello tutto quello che tocco".

