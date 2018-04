Cultura: nuova performance Karine Trotel con 'Altro'

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - Dopo "Ispirazione", "Alle porte dell'Oriente", "Libertà", "Unicità", "Utopia", Karine Trotel prosegue le sue performance culturali al Palazzo Francavilla con la tematica "Altro". L'evento, promosso da Re-evolution in collaborazione con l'Institut Français di Palermo, si svolgerà venerdì 20 aprile alle 18:30 a Palazzo Francavilla a Palermo. L'incontro ha come scopo "fare spazio all'altro" e ad altri punti di vista sul modo di coltivare un destino in comune. Si tratta per Karine Trotel di provare una nuova esperienza e di curare un'altra realtà culturale con una visione e un modo di esprimersi diversi dal proprio, per mostrare quanto accogliere l'altro permetta anche di capirlo, di arricchirsi attraverso una nuova apertura. Questa nuova apertura viene da un incontro con Eric Biagi, direttore dell'Istituto Francese di Palermo, e della sua iniziativa di creare un dialogo tra un Parigino, Christian Morel de Sarcus, e un Palermitano, Antonio Maraffa, tramite la Poesia, l'Arte... un libro, una mostra alla Galleria Artetika...

e di proseguire il dialogo con Karine Trotel. "'Altro' - spiega la Trotel - è l'occasione per dimostrare quanto sia importante coltivare il dialogo e le diverse forme di dialogo, quanto ascoltare l'altro, scoprirlo, accoglierlo possa permettere di arricchire se stesso attraverso diverse sfumature nate da altre realtà, cercando una complicità tra questa altra realtà e se stesso, trovando nella sua profondità la sua universalità. Dimostra quanto 'coltivare' corrisponda a un desiderio di creare un ponte con l'altro e non di imporlo, attraverso un atto di umiltà e di generosità verso l'altro. Dimostra quanto "coltivare" significhi creare sempre, malgrado tutte le nostre differenze, le emozioni che ci uniscono all'altro per curare continuamente la nostra umanità". (ANSA).