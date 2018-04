Mostre: a Palermo World Press Photo 2018

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Ci sarà anche la foto di Ronaldo Schemidt ("Resignation Syndrome") vincitrice del World Press Photo of the Year 2018 - la raccolta dei migliori scatti dell'anno esposta a Palermo - che dal prossimo 14 settembre fino al 7 ottobre figurerà tra le 135 immagini in mostra a Palazzo Bonocore di Palermo. La premiazione è avvenuta ad Amsterdam lo scorso 12 aprile.

Tra le foto vincitrici, il secondo posto per la categoria "People Singles" è andato all'immagine di Alessio Mamo ("Manal, War Portraits"), unico fotografo siciliano in gara, preceduto dallo svedese Magnus Wennman con "Resignation Syndrome". Per il secondo anno consecutivo Palermo ospita le foto del concorso. Palermo è tra le 100 località scelte in 45 paesi di tutto il mondo per una mostra vista ogni anno da oltre 4 milioni di persone.