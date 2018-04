Sanitari aggrediti: manager, pene severe

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - Una raccolta di firme per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare che inasprisca le sanzioni in caso di aggressioni negli ospedali e nelle case di cura. A lanciare l'idea, dopo le violenze nei nosocomi siciliani degli ultimi giorni, è Giovanni Migliore, direttore generale del Civico pensa a misure straordinarie.

"L'intervento della polizia - spiega - è stato immediato. Per questo pensiamo a una iniziativa che renda più efficace l'azione delle forze dell'ordine".

"Proporrò - annuncia - l'ipotesi di una aggravante specifica per i reati commessi contro chi esercita le professioni sanitarie. Contestualmente solleciteremo l'intervento delle associazioni dei pazienti".