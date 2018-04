Turismo: Belmond investe a Taormina, Timeo aperto a Natale

(ANSA) - TAORMINA, 13 APR - Belmond, in un anno di boom della Sicilia come meta turistica internazionale nel quale si registrerà un numero di presenze sempre maggiore, continua investire anche nel 2018 con numerose ed importanti novità nelle sue strutture di Taormina: l'Hotel Timeo e Villa Sant'Andrea.

Belmond Grand Hotel Timeo, che ha salutato la primavera aprendo lo scorso 23 marzo, quest'anno avrà un nuovo ristorante gourmet durante i mesi estivi e l'hotel rimarrà in attività fino al 3 gennaio 2019, permettendo ai propri ospiti, per la prima volta dopo tanti anni, di trascorrere in albergo le festività natalizie. Maggiori cambiamenti strutturali riguardano Belmond Villa Sant'Andrea, che ha riaperto le porte ai suoi ospiti dopo la chiusura invernale il 12 aprile. Qui infatti saranno inaugurate tre nuove bellissime Suite con vista mare, che porteranno la struttura ad un numero di 71 camere. Verrà inoltre realizzata una nuova area eventi con affaccio sulla baia di Mazzarò. Grandi novità inoltre nel dipartimento Food & Beverage di Belmond Villa Sant'Andrea che vedrà come nuovo responsabile del ristorante 'Oliviero' l'executive chef Agostino D'Angelo, trapanese di origine e con numerose esperienze all'estero, che torna nella sua terra per portare a Belmond Villa Sant'Andrea una cucina basata su ingredienti genuini e gusti semplici della Sicilia più autentica. "Il prolungamento di stagione del Grand Hotel Timeo - affermano Stefano Gegnacorsi, General Manager del Belmond Grand Hotel Timeo, e Giovanni Nastasi, General Manager del Belmond Villa Sant'Andrea - è un esperimento coraggioso, ma siamo convinti che rappresenti un messaggio positivo all'intera comunità, dato che si prospetta una stagione da record per le nostre strutture, per la città di Taormina e per tutta la Sicilia. Siamo inoltre orgogliosi degli importanti cambiamenti che stanno avvenendo a Villa Sant'Andrea che ci permetteranno di migliorare ulteriormente i servizi per i nostri ospiti". (ANSA).