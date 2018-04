Musica: Lucia Garsia interpreta Whitney Houston per il Brass

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - "Posso essere contemporaneamente il mio miglior amico o il mio peggior nemico". Dilaniata da queste due opposte tendenze, la vita di Whitney Houston si è conclusa tragicamente anzitempo sei anni fa ma rimane indelebile il ricordo di quella vocalità, straordinaria per timbro, estensione e calore interpretativo, che ne ha fatto un'artista intramontabile e che le valse l'appellativo "The Voice". E' proprio alle canzoni di Whitney Houston che Lucia Garsia ha voluto dedicare un concerto, affiancata dall'Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina, sabato 14 aprile al Real Teatro Santa Cecilia, con doppio turno alle ore 20.30 e 22.15.

Meditato a lungo, il progetto ha debuttato in anteprima lo scorso anno e adesso, rielaborato e perfezionato sia nel repertorio che negli arrangiamenti, intende restituire le più belle canzoni di Whitney Houston in una inedita e affascinante prospettiva jazz. "Come molti della mia generazione - dice Lucia Garsia - anch'io sono cresciuta con le canzoni di Whitney Houston. Da ragazzina, quando con la mia famiglia andavamo in vacanza, in auto non facevo altro che cantarle, dalla partenza all'arrivo. Di lei e delle sue canzoni adoravo tutto: timbro, intensità, melodia, ritmo e quella straordinaria capacità di svagare tra tutte le diverse espressioni della musica americana, ignorando ogni confine di genere". L'impaginazione del concerto scandaglia un po' tutto l'arco artistico della cantante americana, partendo dalle prime affermazioni dei tardi anni Settanta e soffermandosi sui primi tre album (seconda metà degli anni Ottanta e primi Novanta) che ne decretano il successo planetario ma non trascura il ricordo della Houston come efficace attrice cinematografica in "The Bodyguard" del 1992 la cui colonna sonora (quasi 50 milioni di copie vendute) si è affermata come quella di maggior successo di tutti i tempi.(ANSA).