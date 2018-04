Volti e scorci di Petralia in fototeca

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - E' stata istituita una fototeca digitale per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e antropologico del Comune di Petralia Soprana (Pa). Scatti che hanno immortalato eventi, volti, scorci di vita quotidiana ma che per varie ragioni sono rimaste abbandonate o dimenticate in qualche cassetto. "Ogni giorno tante fotografie del nostro paese vengono pubblicate sui social, su Facebook. Una circostanza - afferma il sindaco Pietro Macaluso - che esprime la voglia di far conoscere e scoprire il proprio paese ma anche la necessità di recuperare, di raccontare quel che potrebbe andare perduto per fissarlo e renderlo immortale, indelebile e accessibile a tutti. Per tale ragione - conclude Macaluso - invito tutti i cittadini a collaborare a questa opera di salvaguardia della memoria collettiva di Petralia Soprana. Le foto vanno inviate all'indirizzo fototecapetraliasoprana@gmail.com.