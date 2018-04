Libri: Monreale vista con gli occhi di Borgese bambino

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - Nell'anno in cui Palermo è capitale della cultura, una chicca di Giuseppe Antonio Borgese, edita dalla Fondazione dedicata allo scrittore originario di Polizzi, "Una gita a Monreale". Da una lettera giovanile, il percorso arabo-normanno è la testimonianza di un Borgese bambino di appena undici anni che racconta allo zio Giovanni l'esperienza di una gita domenicale fuori porta, da Palermo a Monreale nel giugno 1894. Da un'idea di Gandolfo Librizzi, direttore della Fondazione Borgese e autore del saggio introduttivo, il libro sarà presentato Venerdì 13 aprile alle ore 21,00 presso il Conservatorio di Musica di Palermo. Fra gli interventi quelli della professoressa Domenica Perrone che insegna letteratura Italiana all'Università di Palermo e del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Modera Giulia Noera dell'Associazione Fiori d'Acciaio. L'evento sarà arricchito dagli intermezzi musicali di giovani allievi del Conservatorio (Federico Di Noto, Gloria Grisanti, Francesca Librizzi, Alessandro e Gabriele Laura e Federico La Rosa).

L'attore Roberto Burgio leggerà la lettera giovanile di Borgese.

Il piccolo Borgese è un bambino speciale che guarda il mondo con gli occhi colmi di curiosità e meraviglia. Un bambino che riesce a cogliere la straordinaria bellezza di luoghi unici e del tempio che seduce lo sguardo, Monreale con il suo Cristo Pantacratore. Gli occhi del bambino Giuseppe Antonio Borgese che, come scrisse Sciascia, a differenza degli occhi di Goethe, che nel suo mirabile viaggio in Sicilia, visitandoli, non descrisse affatto questi luoghi e corse via veloce senza meraviglia, consegna, invece, pagine di una raffinata narrazione, prova epifanica originaria del suo essere artista.

Accompagnate da un inedito reportage fotografico di Luciano e Gandolfo Schimmenti, padre e figlio, le parole di Borgese ci guidano alla scoperta di quello che oggi è tutelato quale patrimonio dell'Unesco, il percorso arabo-normanno.

"Nell'anno di Palermo capitale della Cultura - afferma il Presidente della Fondazione Clara Aiosa - un evento che tra letteratura di viaggio e musica, consegna un inedito Borgese al patrimonio di tutti".(ANSA).